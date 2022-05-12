شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبى تضبط عضوا بارزا بعصابة دولية لتهريب الكوكايين داخل شحنات السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، أن شرطة دبي تمكنت من إلقاء القبض على عضو بارز في إحدى أكبر عصابات الجريمة المُنظمة العابرة للحدود، والضالعة في جرائم اتجار بالمواد المخدرة وتنفيذ عمليات تهريب بين أمريكا الجنوبية وأوروبا داخل شحنات السكر.



وذكرت وكالة أنباء الامارات "وام" أن القبض على هذا العضو جاءت ضمن عملية دولية تحت اسم "قصب السكر" في إطار تعاون بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي ونظيراتها في كل من فرنسا وإسبانيا وكولومبيا.



ونتج عن تلك العملية إلقاء القبض على 18 فردا من أفراد العصابة الإجرامية في كافة الدول المشاركة، وضبط 22 طنا من السكر الممزوج بالكوكايين في شحنة كانت قادمة من كولومبيا إلى ميناء لوهافر في فرنسا.