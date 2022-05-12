شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات النيابية فى لبنان يلتقى وزير الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير أحمد رشيد خطابى - رئيس بعثة مراقبة الانتخابات النيابية اللبنانية، بوزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي، وذلك في إطار الجولات التى تقوم بها البعثة، حيث نقل إليه السفير تحيات الأمين العام، مؤكداً على الاهتمام الذى يوليه لهذه المحطة الوطنية الهامة.

وفي هذا الإطار، استعرض الوزير الترتيبات التنظيمية والأمنية المتخذة في إطار الاعداد لهذه الانتخابات، مؤكداً أن الوزارة استكملت كافة الاستعدادات الضرورية لضمان بيئة انتخابية، كما عملت على اتخاذ الاجراءات التي من شأنها إعمال مبادئ تكافؤ الفرص والنزاهة والحياد، وتيسير عملية الاقتراع لفائدة المواطنين وممارسة حقهم وواجبهم الدستوري بمختلف فئاتهم، مشددأ على أهمية المشاركة السياسية في هذا الاستحقاق.

وفي سياق استعراض هذه الاجراءات، أكد الوزير اللبناني أن المصالح المعنية أولت عناية خاصة بمشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة ووفرت لصالحم التسهيلات اللوجستية في غالبية مراكز التصويت. مع تحديد مواقيت خاصة بهذه العملية.

كما أعرب الوزير على الاستعداد الكامل لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح عمل البعثة، والقيام بمهمتها الرقابية في أحسن الظروف.