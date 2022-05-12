شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على 7 أوكار لداعش الإرهابى فى محافظة صلاح الدين العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، العثور على سبعة أوكار لتنظيم داعش الإرهابي أثناء عملية تفتيش في جبال طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي أوردته قناة (السومرية نيوز)، إن "اللواء الأول التابع إلى قيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية، بالتعاون مع قوات من الجيش العراقي، والأجهزة الأمنية الأخرى، وبغطاء جوي من قبل طيران الجيش شرع لبدء عملية تفتيش لملاحقة عصابات داعش الإجرامية في جبال طوزخرماتو ومناطق بركانة الواقعة شرق محافظة صلاح الدين، وأنه تم العثور على 7 أوكار للإرهاب تمت معالجتها بشكل كامل".

يذكرأن، أكد وزير الخارجيَّة العراقى فؤاد حسين، أن أسواق العراق مفتوحة أمام الاستثمار، وهناك فرص للشركات الاستثماريَّة للعمل فى بلاده بعد تحقيق النصر الكبير على عصابات داعش الإرهابيّة.

جاء ذلك خلال لقائه نظيره الكرواتي جوردان جريليتش رادمان، على هامش مشاركتهما في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة عصابات داعش الإرهابية، والذي تنعقد أعماله فى مدينة مراكش بالمملكة المغربية، وفقا لبيان للخارجية العراقية أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الخميس.



ودعا "حسين" الشركات الكرواتيَّة للعمل، والمُشارَكة في إعادة إعمار البنى التحتـيَّة للمُدُن العراقـيَّة"، مشيرا إلى أهمِّـيَّة استمرار تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين، لما له من أثر في تعميق التعاون، وزيادة التنسيق فى مُختلِف المجالات، كاشفاً أنَّه سيزور كرواتيا قريباً في إطار تعزيز التعاون المُشترَك بين بغداد وزغرب.



من جانبه، أكَّد وزير الخارجيَّة الكرواتيّ أهمِّيَّة فتح آفاق التعاون بين العراق وكرواتيا في كافة المجالات، وأهمها التعاون الاقتصاديّ، وتشجيع الاستثمار، وإلغاء الازدواج الضريبيِّ والطاقة النفطيَّة، مُنوهاً أنَّ كرواتيا معروفة بشركاتها وخبرتها في قطاع البناء، ويمكن أنَّ تشكل نقطة انطلاق في العلاقات الثنائيَّة بين البلدين.