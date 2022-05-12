شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: فرص للشركات الاستثماريَّة للعمل فى البلاد بعد تحقيق النصر على داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجيَّة العراقى فؤاد حسين، أن أسواق العراق مفتوحة أمام الاستثمار، وهناك فرص للشركات الاستثماريَّة للعمل فى بلاده بعد تحقيق النصر الكبير على عصابات داعش الإرهابيّة.

جاء ذلك خلال لقائه نظيره الكرواتي جوردان جريليتش رادمان، على هامش مشاركتهما في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة عصابات داعش الإرهابية، والذي تنعقد أعماله فى مدينة مراكش بالمملكة المغربية، وفقا لبيان للخارجية العراقية أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الخميس.



ودعا "حسين" الشركات الكرواتيَّة للعمل، والمُشارَكة في إعادة إعمار البنى التحتـيَّة للمُدُن العراقـيَّة"، مشيرا إلى أهمِّـيَّة استمرار تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين، لما له من أثر في تعميق التعاون، وزيادة التنسيق فى مُختلِف المجالات، كاشفاً أنَّه سيزور كرواتيا قريباً في إطار تعزيز التعاون المُشترَك بين بغداد وزغرب.



من جانبه، أكَّد وزير الخارجيَّة الكرواتيّ أهمِّيَّة فتح آفاق التعاون بين العراق وكرواتيا في كافة المجالات، وأهمها التعاون الاقتصاديّ، وتشجيع الاستثمار، وإلغاء الازدواج الضريبيِّ والطاقة النفطيَّة، مُنوهاً أنَّ كرواتيا معروفة بشركاتها وخبرتها في قطاع البناء، ويمكن أنَّ تشكل نقطة انطلاق في العلاقات الثنائيَّة بين البلدين.