ميقاتى يدعو للإسراع باتخاذ الخطوات الدستورية المطلوبة لتسمية رئيس جديد للحكومة

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القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي اللبنانيين إلى المشاركة في الاقتراع بالانتخابات البرلمانية ، وقال "لأنه لا يمكن العودة إلى الانتقاد إذا تقاعسنا عن القيام بدورنا كمقترعين"، وشدد على أن الحكومة لا تريد أن ترهق المواطن باي أعباء اضافية، مطمئناً إلى أن ما يجري الحديث عنه من أن سعر النقد سيشهد فلتانا بعد الانتخابات، هو كلام غير صحيح، فإمكانات المعالجة متاحة وسوق النقد سيكون مستقرا نسبيا في المرحلة المقبلة".

ودعا ميقاتي إلى الإسراع في اتخاذ الخطوات الدستورية المطلوبة لتسمية رئيس جديد للحكومة وتشكيل حكومة جديدة، وتكون مهمة التشكيل مسهلة فلا نضيِع على وطننا المزيد من الفرص بعدما وصلنا إلى الخط الأحمر على كل المستويات، و"بات من الصعب الرهان على الوقت أو على متغيرات مفترضة، لعدم إتمام ما هو مطلوب منا".