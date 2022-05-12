شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الصحفيين العمانيين تطالب بتحقيق العدالة بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت جمعية الصحفيين العُمانية بأشد عبارات استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة التى اغتيلت غدرا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تأدية عملها الصحفي وإصابة زميلها الصحفى على سمودى.

وأشارت الجمعية، في بيان أصدرته، أنها إذ تستنكر مقتل الصحفية وإصابة زميلها فإنها تحمّل قوات الاحتلال استهداف الصحفيين والمراسلين الميدانيين وتطالب المنظمات الدولية باتخاذ الإجراءات القانونية لضمان تحقيق العدالة انطلاقًا من الحماية التي توفرها القوانين والأعراف الدولية، واحترام قدسية الرسالة الصحفية التي يؤديها الصحفيون بتفانٍ وإخلاص، وأن تتاح لهم ظروف العمل الصحفي بأمان لأداء واجبهم المهني ودعم حقهم في حرية التعبير وإيصال صوت الحقيقة.

كما تقدمت بأحر التعازى إلى أسرة الصحفية الراحلة والأسرة الصحفية والإعلامية في دولة فلسطين الشقيقة.

من جانبه، نشر الحساب الرسمي للشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة تغريدة جاء فيها: إن ما يمارسه الاحتلال الصهيونى من التعسف والهمجية في العدوان على حياة الرجال والنساء، هو دليل على الخيبة والاضطراب وعدم القدرة على ضبط التصرفات بضوابط غير شاذة.