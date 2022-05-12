شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف ليبيا المركزى يأذن بفتح اعتمادات لتوريد سلع مصرية عبر منفذ مساعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزى الإذن للمصارف التجارية بالموافقة على تسلم طلبات الحصول على اعتمادات لتوريد السلع ذات المنشأ المصرى ودخولها عبر منفذ "مساعد" البرى.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم /الخميس/ عن مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد في مصرف ليبيا المركزى مختار الطويل قوله إن القرار، جاء تنفيذا لما جاء فى اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المصرية الليبية بتسهيل التبادل التجاري بين البلدين.

وشدد الطويل على ضرورة التأكد من سلامة المستندات المقدمة للحصول على اعتمادات ومدى مطابقتها للشروط والقوانين النافذة.