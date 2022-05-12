شكرا لقرائتكم خبر عن كامالا هاريس: مليون أمريكى فقدناهم جراء فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس أن بلادها فقدت نحو مليون مواطن أمريكي بسبب جائحة فيروس كورونا، مشددة على ضرورة مواصلة التصدي لتلك الجائحة.

وأضافت هاريس - خلال قمة عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) حول مواجهة جائحة كورونا، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /الخميس/ - أن الإدارة الأمريكية طلبت حوالي مليون دولار من الكونجرس الأمريكي تمويلًا إضافيًا طارئًا لمحارب كوفيد، بالإضافة إلى 22 مليار دولار لإنقاذ حياة الناس عبر العالم.



وأشارت إلى أن بلادها مستمرة بالتركيز على كل ما هو من شأنه ينقذ حياة الناس حول العالم في إطار التزامنا العالمي، كما أنها حققت تقدمًا في مجال مكافحة جائحة كورونا، مشددة على ضرورة توزيع ملايين اللقاحات عبر العالم بطريق فعالة وعادلة وشفافة.



ولفت إلى ضرورة التكاتف الدولي من أجل مجابهة التهديد العالمي لكوفيد 19، والتحضير إلى المستقبل، منوهًا بأن تلك الجائحة لا تعرف حدود ويجب الاستمرار في العمل سويًا لإيجاد حلول للأزمة عبر استمرار الفحوصات وتلقي اللقاحات وان تكون في متناول الجميع.



وأكدت نائبة الرئيس الأمريكي تمكن بلادها عبر التعاون الدولي المشترك من إنشاء صندوق عالمي للصحة وإيجاد آلية تمويل جديدة له .