شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الدستورى اللبنانى يستقبل بعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السفير أحمد رشيد خطابى رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية اللبنانية والوفد المرافق له اليوم الخميس، اجتماعاً مع السيد طنوس مشلب رئيس المجلس الدستورى بحضور ميراى نجم عضو المجلس.

تناول اللقاء الدور الذى يضطلع به المجلس الدستورى فى مجال مراقبة دستورية القوانين، ولاسيما ما يتعلق باختصاص البت في الطعون على نتائج العملية الانتخابية، وآجال تقديم الطعون على نتائج الانتخابات والشروط الواجب استيفاؤها من قبل المرشحين المعنيين.

كما تناول رئيس المجلس تشكيل أعضاء هذه الموسسة الدستورية من ذوى الخبرة القضائية والأكاديمية فى مجال القضاء الدستورى.