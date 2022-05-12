شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تدعو لإجراء تحقيق شامل وشفاف فى استشهاد "شيرين أبو عاقلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم /الخميس/ إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في استشهاد الصحفية الفلسطينية "شيرين أبو عاقلة"، عقب تعرضها لإطلاق النار أثناء تغطية اقتحام القوات الاسرائيلية لمدينة جنين في الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الكورية الجنوبية تشوي يونج سام - في تصريح أوردته وكالة أنباء "يونهاب" - "نعرب عن بالغ قلقنا إزاء مقتل الصحفية أبوعاقلة بسبب تعرضها لإطلاق النار أثناء التغطية الإخبارية، كما نعرب عن خالص تعازينا لها وأسرتها".

وأضاف "نعيد التأكيد على موقفنا المتمثل في أن الاعتداءات على الصحفيين لا يمكن تبريرها لأي سبب من الأسباب".

يذكرأن، أعلن نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، اليوم الخميس، إطلاق اسم شيرين أبو عاقلة، التي اغتالتها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى جنين أمس، على مؤسسة دولية لدعم الصحفيات.