شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعرقل موكب تشييع جثمان "أبو عاقلة" ويستولى على شال عليه آثارًا لدمائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، وصول جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة إلى القدس المحتلة حيث يوارى الثرى غدًا.

وأوقفت قوات الاحتلال موكب "أبو عاقلة" في بيت حنينا، (منزل عائلتها) شمال القدس المحتلة، واعتقلت عضو حركة "فتح" شادي مطور، وأوقفت مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، في حين استمرت مركبات الإسعاف بسيرها.

وفتشت قوات الاحتلال المركبة التي تحمل نعش الشهيدة أبو عاقلة، واستولت على شال لها يحمل علم فلسطين وآثارًا من دمائها.

وتشهد منطقة بيت حنينا توترا منذ البارحة نتيجة استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة على يد قوات الاحتلال في مخيم جنين.

يذكرأن، أدان المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند مقتل الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في جنين بالضفة الغربية المحتلة خلال تغطيتها للأحداث الجارية هناك، جاء ذلك خلال منشور له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وقال تور وينسلاند في منشوره: "أدين بشدة مقتل الإعلامية شيرين أبو عاقلة التي أصيبت برصاص حي أثناء تغطيتها لعملية قامت بها قوات الأمن الإسرائيلية في جنين بالضفة الغربية المحتلة، وخلال العملية أصيب أيضا أحد زملائها الصحفيين بجراح، ويدعى علي سمودى".

وتقدم المنسق الخاص للأمم المتحدة بخالص التعازى لأسرة شيرين، كما تمنى الشفاء العاجل للإعلامى المصاب.

ودعا المنسق الخاص إلى تحقيق فورى فى مجريات الحادث، مشددا على محاسبة المسؤولين عنه، ومؤكدا على أهمية عدم استهداف الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، قائلا: "أدعو إلى إجراء تحقيق فوري وشامل ومحاسبة المسؤولين"، مضيفا لا ينبغي أبدا استهداف العاملين في وسائل الإعلام.