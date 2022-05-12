شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يتوجه إلى إيطاليا فى زيارة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، اليوم، إلى إيطاليا، وذلك في زيارة خاصة، وفق"القبس"، حيث كان فى وداعه بالمطار، نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، والشيخ ناصر المحمد، والشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

كانت دولة الكويت قد شددت على دعمها الثابت للشعب الفلسطيني وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، فيما دعت المجتمع الدولى بأسره إلى تقديم دعم "غير محدود" له .

وقال سفير الكويت لدى بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي (ناتو) جاسم البديوي أمام اجتماع للمانحين بشأن فلسطين في بروكسل وفقا لوكالة الأنباء الكويتية " كونا"، الأربعاء، طالما كانت الكويت راسخة في دعمها المتعدد الجوانب للشعب الفلسطيني وستواصل القيام بذلك لضمان حصولهم على الدعم الذي يحتاجونه بشدة .

ووصف الاجتماع بأنه "يأتي في وقت مهم بينما يمر الشعب والحكومة الفلسطينيان بفترة صعبة ويحتاجان إلى دعم غير محدود من المجتمع الدولي بأسره".

وأوضح أن الكويت ساهمت لهذه الغاية من خلال المؤتمرات الثلاثة التي عقدت لدعم فلسطين في باريس (2007) وشرم الشيخ (2009) والقاهرة (2014) بما مجموعه 700 مليون دولار.

ولفت إلى أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يشرف على توزيع تلك المخصصات لدعم المشاريع المختلفة في قطاع غزة وآخرها تمويل برامج التنمية في المحافظات الجنوبية بمبلغ 100 مليون دولار من إجمالي قيمة تبلغ 200 مليون دولار.