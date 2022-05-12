شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تطلق مؤسسة "شيرين أبو عاقلة" الدولية لدعم الصحفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، اليوم الخميس، إطلاق اسم شيرين أبو عاقلة، التي اغتالتها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى جنين أمس، على مؤسسة دولية لدعم الصحفيات.

وقال أبو بكر - خلال تشييع جثمان الشهيدة أبو عاقلة في رام الله - إن "إطلاق هذه المؤسسة يأتي تكريما ووفاء لروح الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، التي أعدمها جيش الاحتلال الاسرائيلي مع سبق الاصرار، لتلتحق بكوكبة من الشهداء الصحفيين الفلسطينيين الذين ارتقوا برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي وصواريخه".



وأوضح أبو بكر أن إطلاق هذه المؤسسة جاء بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للصحفيين، وستعمل على دعم الصحفيات في فلسطين والوطن العربي والعالم وتمكينهن، وتخصيص جائزة سنوية باسمها.



وقال "كانت الشهيدة أبو عاقلة نموذجًا للصحفية المهنية والمحترفة، وسخرت حياتها لمهنتها المقدسة، لتكون حارسة للحقيقة، التي يحاول الاحتلال الاسرائيلي اخفاءها، ليواصل ارتكاب جرائمه بحق الشعب الفلسطيني بالخفاء، دون شاهد يفضح جرائمه".