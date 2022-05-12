شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة جامعة الدول العربية تلتقى برئيس هيئة الإشراف على الانتخابات فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى اليوم الخميس، السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية اللبنانية برئيس هيئة الإشراف على الانتخابات نديم عبد الملك وأعضاء هذه الهيئة.

وقد تناول اللقاء المهام التي تتطلع بها الهيئة في الإشراف على العملية الانتخابية وفقاً للصلاحيات المخولة لها بقوة القانون.

وفي ضوء التساؤلات المطروحة من رئيس البعثة قدم السيد رئيس الهيئة بيانات مفصلة حول تشكيلها والمهام المسندة لها، وخاصة ما يتعلق باستغلال الفضاء الاعلامي، والجوانب المتعلقة بالإنفاق الانتخابي للمرشحين في تمويل الحملات الدعائية والجزاءات القانونية المعمول بها.

ومن جهته، استعرض السفير خطابي الدور الذي تقوم به بعثة الجامعة العربية في الرقابة على العملية الانتخابية وتقييم مختلف جوانبها ومراحلها ومدى مطابقتها للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.