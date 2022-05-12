شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى: تهديد "داعش" لا يزال قائما ويجب القضاء عليه تماما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، عن تقدير المملكة للدور الكبير والملموس الذى يقوم به التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، الذي لعب دوراً حاسماً في القضاء على امتداده وانتشاره في العراق وسوريا، قائلا: «يجب علينا ألا نغفل جميعاً عن أن تهديد هذا التنظيم لا يزال قائماً، مما يستدعي من الجميع مواصلة الجهود والتنسيق المستمر للقضاء عليه تماماً».

جاء ذلك خلال ترأسه وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، الذي عقد بمدينة مراكش فى المملكة المغربية الشقيقة. وفقا لـ"عكاظ" .

وأكد الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة لا تزال مستمرة على موقفها الثابت تجاه دعم جهود التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، مشدداً على حرص المملكة على استقرار العراق وبسط نفوذه وسيادته على كامل أراضيه، وأشاد بالجهود التي يقوم بها العراق وتنسيقه المستمر مع التحالف الدولي للقضاء على التنظيم.

وأشار وزير الخارجية إلى حرص المملكة على دعم مشاريع إعادة الاعمار في العراق ودعم جهود الاستقرار في المناطق المحررة في سوريا وتثبيت الأمن والوضع الاقتصادي فيها، منوهاً إلى أن المملكة أنشأت عددا من المراكز التي تعمل على المستوى الإقليمي والدولي لمكافحة الرسائل المتطرفة، أهمها المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف «اعتدال».

وجدد وزير الخارجية في ختام كلمته ترحيب ودعم المملكة بإنشاء مجموعة التركيز الخاصة بأفريقيا منذ انطلاقها لمواجهة الخطر المتزايد من انتشار داعش في القارة الأفريقية.