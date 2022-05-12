كل ما تريد معرفته حول ساعة Watch GT 3 Pro من هواوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مايو 2022

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أطلقت شركة هواوي ساعتها الذكية Watch GT 3 Pro الفاخرة الجديدة، التي تمتاز بمقاومة الماء حتى ضغط 5 ATMمع دعم فئة الحماية IP68.



وأوضحت الشركة الصينية أن ساعتها الذكية Watch GT 3 Proالجديدة تتوفر بموديلين: الأول من التيتانيوم بحجم 46 ملم وسوار جلدي رمادي اللون، والثاني من السيراميك الأبيض بحجم 43 ملم مع سوار من السيراميك أو الجلد باللون الأبيض، ويشتمل كلا الموديلين على شاشة AMOLED.

وتوفر الساعة الذكية Watch GT 3 Pro الجديدة العديد من الوظائف الصحية المفيدة مثل تحليل مخطط كهربية القلب بما في ذلك فحص مخاطر تصلب الشرايين، بالإضافة إلى قياس معدل ضربات القلب ونسبة الأكسجين بالدم (SpO2) والنوم والتوتر، بالإضافة إلى أكثر من 100 وضع رياضي للغواصين ولاعبي الجولف وغيرهم.

وأشارت هواوي إلى أن فترة تشغيل البطارية تصل إلى 8 أيام.

وقبل عدة أسابيع، أطلقت شركة هواوي Huawei، ساعتها الجديدة الذكية المميزة، Huawei Watch Gt 3 في المملكة المتحدة.

وتتميز Huawei Watch Gt 3 الجديدة بالكثير من المميزات والمواصفات، التي تجعلها من أهم الساعات الذكية في السوق، بعدما تميزت الشركة في الإصدار السابق لها بساعة Huawei Watch GT 2 في عام 2019

وخلال الشهر الماضي أطلقت شركة هواوي تحديثا جديدا لساعتها الذكية Band 6، والذي يقدم وظيفتين جديدتين.

وأوضحت الشركة الصينية أنه من الممكن الآن تنشيط الوضع، الذي ينشط الشاشة عند لمسها؛ لذا لم يعد من الضروري الضغط على الزر لاسترداد المعلومات بسرعة، كما يزال خيار تنشيط الساعة عن طريق لف المعصم.

وتخص الوظيفة الثانية الحماية؛ حيث أصبح من الممكن حماية الساعة بواسطة رمز PIN، وهو ما يمنع الوصول غير المصرح به في حال السرقة على سبيل المثال أو حتى الوصول للإشعارات.

وشملت التحسينات أيضا تقنية البلوتوث وتحسين مظهر بعض الشاشات، وكذلك استقرار النظام العام.