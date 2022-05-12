شركة فيراري تضم تحفة فريدة لمجموعة سياراتها الأسطورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة فيراري النقاب عن سيارتها SP48 Unica المتفردة، والتي تعتمد على المنصة F8 Tributo مع المحرك الخاص بها مزدوج التربو.



ويزأر بداخل السيارة الأسطورية واحد من أقوى محركات فيراري المكونة من ثماني أسطوانات على شكل حرف V، ويولد هذا المحرك سعة 9ر3 لتر قوة 720 حصان.

ويدور بعزم دوران أقصى 770 نيوتن متر، وبالتالي فإن السيارة تتسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في 9ر2 ثانية، كما تصل سرعتها القصوى إلى 340 كلم/س.

وتطل السيارة بشخصية جريئة ومقدمة هجومية على شكل سهم، ومداخل هواء ضخمة، مع هيكل شبكي يندمج في جسم السيارة بسلاسة فائقة، وتلفت السيارة الأنظار إليها من خلال تصميم شبكة المبرد والعناصر التصميمية المطلية باللون الأسود على النوافذ والسقف وغطاء حيز المحرك.

وتزخر المقصورة الداخلية بالعديد من ملامح الفخامة والطابع الرياضي مثل فرش ألكانتارا على المقاعد وجزء كبير من الكسوة الداخلية للمقصورة، بالإضافة إلى حليات ألياف الكربون.