شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نصائح لمعالجة المشاكل الجمالية للأقدام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تمثل فطريات الأقدام وفطريات الأظافر ومسمار القدم ونمو الأظافر للداخل تعد أبرز المشاكل التي تفسد جمال الأقدام.



وتحرم هذه المشاكل المرأة من ارتداء الملابس القصيرة والأحذية المفتوحة خلال فصل الصيف.

وفيما يلي نظرة سريعة على هذه المشاكل وكيفية مواجهتها.

فطريات الأقدام

وأوضحت الرابطة الألمانية لاختصاصيّ العناية بالأقدام أن تشققات وقشور الجلد والحكة المزعجة تعد من العلامات المميزة لفطريات الأقدام، مشددة على ضرورة ارتداء الشبشب في حمامات السباحة والساونا لحماية الأقدام من تلك الفطريات، بالإضافة إلى تجفيف الفراغات بين أصابع الأقدام جيدا؛ حيث توفر الرطوبة بيئة خصبة لنشوء الفطريات.

وفي حال ملاحظة تشققات وقشور في القدم، ينبغي استشارة طبيب أمراض جلدية، منعا لانتقال العدوى إلى أشخاص آخرين. ويتم علاج فطريات الأقدام بواسطة كريمات قاتلة للفطريات، مع مراعاة استعمالها على مدار 3 أسابيع للقضاء تماما على الفطريات وتجنبا لحدوث انتكاسة.

فطريات الأظافر

ويشير تصلب أظافر القدم وتصبغها باللون الأصفر إلى الإصابة بفطريات الأظافر، ما يستلزم أيضا استشارة طبيب أمراض جلدية. وفي حال إصابة النصف الأمامي فقط من الأظافر بالفطريات، فيمكن القضاء عليها من خلال استعمال طلاء أظافر خاص لبضعة أشهر، مما يتيح للأظافر النمو مجددا بشكل صحي.

أما في حال وصول الفطريات لجذور الأظافر، فيجب حينئذ تعاطي الأقراص الموصوفة من قبل الطبيب فقط.

نمو الأظافر للداخل

يرجع نمو الأظافر للداخل إلى قص الأظافر بشدة، لا سيما الحواف، التي يتم قصها بشكل مستدير للغاية أو إنزالها إلى أسفل بشدة، مما يتسبب في تغير مرقد الظفر وعدم وجود مساحة لازمة لنمو الظفر.

ويؤدي هذا التغير إلى الشعور بآلام أثناء المشي والإصابة بالتهاب قيحي. وفي هذه الحالة يجب اللجوء لاختصاصي العناية بالأقدام لإزالة جزء الظفر، الذي ينمو إلى الداخل وتعديل مسار نمو الظفر.

مسمار القدم

ويرجع مسمار القدم المعروف في اللغة الدارجة بـ "عين السمكة" إلى تشوه القدم أو إلى ارتداء أحذية ضيقة. ويمكن التخلص من مسمار القدم من خلال استعمال لاصقة مسمار القدم المحتوية على اليوريا أو حمض الصفصاف.

وتعمل هذه المواد الفعالة على تليين الجلد، وبالتالي يمكن إزالته بعد ذلك بحذر بواسطة حجر الخفاف، على أن يتم تكرار هذه العملية عدة مرات.

الوقاية

وأكدت الرابطة أن العناية المنتظمة بالأقدام تحول دون ظهور هذه المتاعب من الأساس. ولهذا الغرض، ينبغي على المرأة تطبيق حمام للأقدام بمعدل مرة أسبوعيا، مع مراعاة ألا يكون الماء شديد السخونة وألا يستغرق الحمام أكثر من 5 دقائق، كي لا تلين البشرة بشدة.

كما ينبغي إزالة طبقة البشرة المتقرنة بحجر الخفاف، ولكن مع مراعاة عدم المبالغة، وإلا ستنمو طبقة البشرة المتقرنة بشكل مضاعف.