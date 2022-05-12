علماء روسيا يبتكرون سجقا يخفض مستوى السكر بالدم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن أندريه غورين، الأستاذ المشارك في قسم تكنولوجيا تخزين ومعالجة المنتجات الحيوانية في أكاديمية تيميريازيف للعلوم الزراعية عن ابتكار سجق يخفض مستوى السكر في الدم.



ويشير غورين في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن ابتكار هذا النوع من السجق جرى بالتعاون مع معهد عموم روسيا لبحوث النباتات الطبية والعطرية، التي "اعتمدنا عليها في ابتكار الوصفة وتكنولوجيا الإنتاج. وقد أثبتنا تجريبيا فعالية السجق المسلوق مع إضافة عقار Arfazetin العشبي الخافض لمستوى السكر في الدم للوقاية من مرض السكري من النوع 2 وعلاجه. وأن إضافة منقوع أوراق الفاصوليا إلى الوصفة، أظهر انخفاضا مؤكدا في نسبة الغلوكوز في الدم".

ويضيف العالم، يمكن أن يبدأ إنتاج هذا النوع من السجق في نهاية فصل الخريف، بمشاركة ممثلين من قطاع صناعة ومعالجة اللحوم. ومن المقرر أن نبدأ بإنتاج كمية لا تزيد عن 200 كلغم في اليوم ومن ثم زيادتها تدريجيا.

ويشير غورين، إلى أن هذا السجق سيؤثر إيجابيا في صحة وحياة الكثيرين من المصابين بمقدمات السكري والذين يعانون من النوع الثاني من المرض. كما أنه سيقلل كثيرا من استيراد الأدوية المستخدمة في الوقاية وعلاج النوع الثاني من مرض السكري.