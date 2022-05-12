لبنان: 200 ألف ليرة قيمة رسوم تجديد جواز سفر عادى صالح للانتخابات فقط

القاهرة - سامية سيد - وقع رئيس لبنان العماد ميشال عون صباح اليوم المرسوم الرقم 9128 المتعلق بتحديد قيمة الرسوم المتوجبة على تجديد جواز سفر عادي صالح فقط للانتخابات النيابية، وفق بيان لرئاسة لبنان .

وجاء في نص المرسوم أن يكون للمديرية العامة للأمن العام صلاحية تجديد جوازات سفر اللبنانيين (جوازات سفر كحلية "انموذج 2003" او بيومترية منتهية الصلاحية) مقابل بدل مالي قدره 200.000 ليرة لبنانية، على أن تكون مخصصة فقط لاقتراع اللبنانيين المقيمين داخل لبنان الذين جرى قيدهم في القوائم الانتخابية العائدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب لعام 2022 وذلك الى حين الانتهاء من عملية الاقتراع.

ويعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

وانطلقت اليوم الخميس المرحلة الأولية للانتخابات النيابية اللبنانية بالداخل بتصويت الموظفين المكلفين بمهام في المرحلة الرئيسية في الانتخابات النيابية والتي تجري الأحد المقبل بجميع أنحاء لبنان، وذلك لمنعهم من مغادرة اللجان طوال يوم الانتخابات.

ويبلغ عدد الموظفين الذين لهم حق التصويت في الانتخابات غدًا 15 ألف موظفًا يتولون مهام رئاسة لجان الاقتراع، بالإضافة إلى الكتبة في مختلف اللجان، وبينهم قطاع كبير من المدرسين والعاملين بالمدارس.