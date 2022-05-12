شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة الأولية للانتخابات النيابية اللبنانية بالداخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم الخميس، المرحلة الأولية للانتخابات النيابية اللبنانية بالداخل بتصويت الموظفين المكلفين بمهام فى المرحلة الرئيسية فى الانتخابات النيابية والتى تجرى الأحد المقبل، بجميع أنحاء لبنان، وذلك لمنعهم من مغادرة اللجان طوال يوم الانتخابات.

وتشمل الموظفين المكلفين رؤساء أقلام وكتبة ومساعدين فى الانتخابات النيابية المقررة الأحد المقبل، والبالغ عددهم 14.950 موظفا، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وفتحت صناديق الاقتراع فى حضور البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات وجمعية LADE ومندوبى المرشحين، وفي اجواء هادئة، وسط اجراءات امنية للجيش وقوى الامن الداخلي حول مراكز الاقتراع.

وأعلنت المديرية العامة للشئون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية اللبنانية، أن اقتراع الموظفين المكلفين كرؤساء أقلام وكتبة سيكون وفقًا لقيدهم في السجل المدني في مركز المنطقة التي يتبعون لها.

وخصصت وزارة الداخلية التي تتولى تنظيم العملية الانتخابية 44 لجنة انتخاب بمختلف المناطق في لبنان لتصويت الموظفين، وتأتي منطقة عكار على رأس المناطق ذات الكثافة التصويتية لانتخابات الموظفين حيث يحق لـ 1888 موظفًا التصويت في الانتخابات يليها بعلبك بـ 1722 موظفًا والشوف بـ 1207 موظفين والنبطية 1071 موظفًا.

وجرت المرحلة الأولى والثانية من عملية اقتراع اللبنانيين فى الخارج.