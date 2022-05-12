شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان: بعد أيام تنتهى ولاية مجلس النواب وتصبح الحكومة فى حالة تصريف الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، إن لبنان على بعد أيام من الانتخابات النيابية في الداخل بعد إتمام الانتخابات في الخارج، وبعد انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي، تصبح الحكومة في حالة تصريف الأعمال الذي يفرض الإسراع في إنجاز عدد من الأمور العالقة، وفق بيان لرئاسة لبنان.

ومن جهة أخرى، أشار عون، أن الجمود الحاصل في تحقيقات انفجار المرفأ ألحق الظلم بعدد من الموقوفين الذين يتعذر البت بأوضاعهم ومنهم من قد يكون بريئاً، وعليه يجب الاسراع في استكمال التحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة

وتطرق إلى قضية النازحين، قائلا إنه يتردد من حين الى آخر عن "دمج" النازحين السوريين في المجتمعات التي نزحوا اليها، وهذا الموضوع خطير جداً، ونرفض رفضاً قاطعاً موضوع الدمج، ولبنان يؤكد موقفه الثابت بضرورة عودة النازحين الى المناطق الآمنة في بلادهم.