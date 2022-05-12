شكرا لقرائتكم خبر عن مراقب فلسطين بالأمم المتحدة يطالب بتحقيق دولى حول مقتل شيرين أبو عاقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الدكتور رياض منصور المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة إلى "إجراء تحقيق دولي مستقل" في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة داعيا للدفاع عن الصحفيين في القيام بواجبهم النبيل في تغطية الأحداث على الأرض

وأِشار الدكتور رياض منصور، إلى أنه أرسل ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، ورئيس الجمعية العامة "بشأن الجرائم التي تواصل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني الخاضع لسيطرتها في ظل إفلاتها من العقاب السائد دون عواقب".

وذكر المراقب الدائم لدولة فلسطين أن بلاده تلقت عددا هائلا من رسائل التضامن من قبل الدول والمنظمات والمجموعات الصحفية والقادة من جميع أنحاء العالم، ومن أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب عن تقديره لكل هذه المواقف، لكنه شدد على ضرورة أن "تترجم هذه الصرخة العالمية إلى خطوات ملموسة لملاحقة المجرمين الذين قاموا باغتيال صحفية فلسطينية رائعة ومميزة."

ورفض المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة نفي السلطات الإسرائيلية لارتكابها لهذا الفعل واقتراحها إجراء تحقيق مشترك، قائلا " إن القوات العسكرية الإسرائيلية هي المسؤولة عن اغتيالها"

وأضاف السفير الفلسطيني أن الصور المتداولة للمكان الذي اغتيلت فيه شيرين أبو عاقلة والمكان الذي يزعم فيه الإسرائيليون أن المدافعين الفلسطينيين عن المخيم كانوا يشتبكون معهم، تظهر أن المسافة بعيدة جدا عن مكان الحادث. لذا فإن قصة الجانب الإسرائيلي "وهمية ولا تتماشى مع الواقع "