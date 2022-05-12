شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربى يدعم الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس البرلمان العربى عادل العسومى، دعم البرلمان التام للوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية فى مدينة القدس، مشيداً بجهود العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فى القدس الشريف فى الدفاع عن المقدسات وحمايتها.

وشدد رئيس البرلمان العربي، في بيان اليوم الخميس، على رفض كل محاولات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية، التي أعاد التأكيد عليها الاتفاق الموقع بين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن "بتاريخ 13 مارس 2013 .

وثمن العسومي، الدور الأردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الممثل بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فيها بكافة مرافقها، في إطار حرص المملكة وشعبها وعلى رأسها الملك عبدالله الثاني، على الرعاية وأعمال الإعمار والترميم بالقدس ومقدساتها، وذلك للحفاظ على الهوية العربية الإسلامية التاريخية لهذه المدينة، والتعبير عن دعم دور إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية في الحفاظ على الحرم ضد الخروقات واعتداءات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) واعتبارها الجهة القانونية الحصرية والوحيدة في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف.

ودعا العسومي المجتمع الدولي إلى احترام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس.