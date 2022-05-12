شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي فوائد الأناناس الصحية؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

الأناناس من الفواكه الاستوائية لذيذة المذاق والغنية بالعناصر الغذائية اللازمة لصحة الجسم والوقاية من الأمراض.



ويعد الأناناس أيضا من الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة لحماية الجسم من الأمراض، وفي هذا التقرير نستعرض أهم فوائد الأناناس الصحية.

فوائد الأناناس الصحية:

- الأناناس يساعد على الهضم حيث إنه يحتوي على أحد الأنزيمات الهاضمة "البروميلين" والتي لها دور في هضم البروتين، ما يساعد في عمليات الهضم والوقاية من بعض مشكلات الجهاز الهضمي مثل الإمساك.

- وفق العديد من الدراسات التي نقلها موقع "health line" فإن الأناناس مهم للوقاية من خطر الإصابة بالأورام السرطانية، حيث إنه يساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات، كما أن مادة البروميلين لها دور في علاج السرطان.

- يحتوي الأناناس على الأنزيمات والفيتامينات والمعادن التي بدورها تعزز الجهاز المناعي، ما يجعل الجسم أقل عرضة للعدوى الفيروسية والبكتيرية.

- من فوائد أكل الأناناس أنه يحمي الجسم من الالتهابات حيث إنه يحتوي على الخصائص المضادة للالتهابات، ومنها التهاب المفاصل.

فوائد الأناناس للنساء:

- الأناناس له فوائد متعددة للنساء حيث إن له دور في تحسين صحة البشرة ويدخل في العديد من والمنتجات الخاصة بالبشرة.

- يحتوي على فيتامين سي، الذي يحفز إنتاج الكولاجين والذي يحمي البشرة من العلامات الدقيقة والتجاعيد.

- مادة البروميلين التي توجد في الأناناس مهمة لتوحيد لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة وإزالة الجلد الميت.

- احتواء الأناناس على فيتامين ك يؤهله لتحفيز عمل الدورة الدموية، ما يساعد الأكسجين على الوصول للأنسجة.

- بسبب مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها الأناناس فإنه مهم للوقاية من الإصابة بسرطان الثدي والعمل على إبطاء انتشار الخلايا السرطانية في حالة وجودها، وهذا لأنه يزيد من مقاومة الإجهاد التأكسدي والتقليل من نشاط الجذور الحرة.

- التقليل من الأعراض التي تصيب المرأة خلال فترة الدورة الشهرية ومنها الصداع والتشنجات بالبطن والألم الموجود أسفل الظهر.

فوائد الأناناس للحامل:

- الأناناس من الفواكه الآمنة على المرأة الحامل، لكن تناول الكثير منها من الممكن أن يؤدي إلى الإجهاض حيث إنه يحتوي على مادة البروميلين التي ينصح الأطباء بعدم الإفراط في تناولها خلال فترة الحمل.

- يعزز الجهاز المناعي للحمال، لاحتوائه على فيتامين سي والذي يعمل كنوع من مضادات الأكسدة ويمنع تلف الخلايا.

- يعزز الأناناس إنتاج الكولاجين بالجسم وهو البروتين الرئيسي المهم لنمو عظام الجنين والجلد والغضاريف والأوتار.

- يقوي عظام الحامل ويقلل خطر الإصابة بهشاشة العظام التي من الممكن أن تتعرض إليها في المستقبل، إضافة إلى أنه يحمي العظام من التعرض للتلف والكسور.

- فيتامين ب1 الذي يوجد في الأناناس له دور في تنظيم ضربات القلب وتقوية الجهاز العصبي، إضافة إلى الفولات المهمة التي تساعد على تكوين الجهاز العصبي لدى الجنين.

- الأناناس غني بفيتامين ب6 وهو المسؤول عن إنتاج خلايا الدم الحمراء، ما يقي من التعرض إلى الأنيميا وفقر الدم خلال فترة الحمل، ويعتبر أيضًا من الفيتامينات الضرورية للجنين.

فوائد الأناناس للرجال:

- الأناناس من الفواكه المهمة للرجال حيث إنه غني بمضادات الأكسدة والتي تزيد من مستويات التستوستيرون، والتي تقلل من بعض المشكلات التي من الممكن أن يعاني منها الرجال مثل العقم ونقص الخصوبة.

- الأناناس مفيد للتقليل من الاكتئاب والأرق والقلق والتوتر الناتج عن ضغوط العمل التي يتعرض إليها الإنسان خلال اليوم.

- الوقاية من الإصابة بسرطان البروستاتا بسبب مادة البيتا كاروتين الموجودة في الأناناس، بالإضافة إلى الوقاية من سرطان القولون.

فوائد الأناناس للرجيم:

- يحتوي الأناناس على سعرات حرارية قليلة فالكوب الواحد يحتوي على حوالي 82 سعرا حراريا.

- غني بالألياف القابلة للذوبان والتي لها دور مميز في الشعور بالشبع والامتلاء وهذا يساعد على إنقاص الوزن.

- يحتوي على كمية قليلة من الدهون وخالي من الكوليسترول، ما يساعد على فقدان الوزن بسهولة.

- يساعد على زيادة إدرار البول وبالتالي التخلص من السموم الموجودة بالجسم وبالتالي إنقاص الوزن.

- من فوائد الأناناس للبطن الزائدة أو الكرش أنه يساعد على تحفيز حرق الدهون التي توجد في هذه المنطقة.

فوائد عصير الأناناس:

- مضادات الأكسدة وفيتامين سي في الأناناس تساعد على تحسين صحة العين وحمايتها من خطر إعتام عدسة العين والمشكلات الأخرى المرتبطة بالنظر.

- التقليل من ارتفاع ضغط الدم والوقاية من الإصابة بالذبحة الصدرية ومنع تكوين جلطات الدم، بالإضافة إلى التقليل من الكوليسترول في الشرايين، وهذا يرجع بفضل مادة البروميلين التي يحتوي عليها الأناناس.

- تعزيز صحة القلب والتقليل من فرص تعرضه للأمراض المختلفة، وهذا يرجع لاحتواء الأناناس على أهم الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة المهمة لحماية القلب.

- الحماية من التهاب الأمعاء والوقاية من الإسهال والتقليل من الإمساك والانتفاخ والغازات بفضل مضادات البكتيريا.