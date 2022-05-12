شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أبرز العطور النسائية في 2022 وأسعارها بمصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

استمتعي برائحة جذابة في صيف 2022 من عطور ديور الفرنسية التي تتميز عن العطور الأخرى بثباتها وجمال رائحتها التي تناسب أنوثة المرأة.



عطور ديور من العطور الفرنسية التي تتسم بثباتها وجمال روائحها، حيث أنها عبارة عن توليفة مميزة من الزهور والأخشاب العطرية، وتعد من أفضل أنواع العطور في العالم، ويوجد منها العطور الرجالية والنسائية التي تناسب جميع الأذواق>

إليكم عطور ديور النسائية الجديدة 2022 وأسعارها.

أنواع عطور ديور:

عطر ميس ديور "MISS DIOR"

عطر ميس ديور

عطر مميز كلاسيكي أنيق يناسب أنوثة المرأة إذ أنه عبارة عن مزيج من الورود والأزهار العطرية إلى جانب المسك الابيض، ومستخلص زيت البرتقال في زجاجة أنيقة باللون الوردي.

عطر جي ديور "J’adore"

عطر جى ديور

خليط من الورد الدمشقي والياسمين، مقدمة العطر من البرغموت وزهر البرتقال، وقلب العطر من الياسمين، وقاعدة العطر من التونكا والفانيليا والمسك وخشب الصندل.

عطر ديور عود روز وود"OUD ROSE WOOD"

عطر ديور عود روز وود

من عطور كريستيان ديور المميزة التي لها رائحة جذابة، يتكون من السفرجل وتوت العليق، وقلب العطر من خشب الصندل أما القاعدة فتتكون من أخشاب الورد والعود مما يجعله من أفضل الروائح التي يمكن للمرأة أن تقتنيها.

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عطر ديور روز كابوكي "ROSE KABUKI"

عطر ديور روز كابوكي

من أفضل عطور ديور الرومانسية التي تمتزج فيها رائحة الورد الجوري مع المسك والسوسن، إلى جانب رائحة المشمش الأسود مما يزيد من درجة ثباته، وهو من العطور المناسبة لفصل الصيف والشتاء.

عطر ديور جادور انفينيسيم"J'Adore Infinissime fragrance"

عطر ديور جادور انفينيسيم

من العطور المنعشة الفواحة التي لها رائحة ثابتة بخليط مميز من مسك الروم وزنبق الوادي والبرغموت والياسمين مع قاعدة من خشب الصندل، وهو عطر ينتمي لبيت الأزياء الفرنسي كريستيان ديور.

أفضل عطور ديور نسائي 2022:

عطر هيبنوتيك بويزن "poison Hypnotic"

رائحة الفانيليا مع المشمش والخوخ وجوز الهند، بالإضافة إلى خشب الورد البرازيلي تمنح العطر رائحة مثالية رومانسية وكلاسيكية في آن واحد تناسب المرأة الأنيقة، وقاعدة العطر تحتوي على رائحة المسك وخشب الصندل واللوز مما يجعله يثبت لفترات طويلة.

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عطر فانيلا ديوراما "VANILLA DIORAMA"

عطر فانيلا ديوراما

افتتاحية العطر من الليمون والفلفل الوردي والبرتقال، وقلب العطر من الكاكاو والهيل، والقاعدة مزيج من خشب الصندل والفانيليا والباتشولي برائحة شرقية جذابة تناسب أذواق النساء.

عطر أديكت إيو فريش "Dior Addict Eau Fraiche"

عطر اديكت

من عطور ديور الجديدة الكلاسيكية المميزة التي لها رائحة منعشة وجذابة، افتتاحية العطر من برغموت كالابريا وقلب العطر من زنابق الوادي وفريزيا، وقاعدة العطر من المسك الأبيض مما يجعله ذو رائحة قوية.

عطر دولتشي فيتا "Dolce Vita"

دولتشي فيتا

من العطور الناعمة والمنعشة والهادئة في نفس الوقت، حيث أنه خليط مميز من التوابل مثل القرفة والهيل، والحمضيات مثل الليمون والجريب فروت والبرغموت، وقلب العطر من الزنابق والمشمش وخشب الورد، والقاعدة العطرية من خشب الأرز وجوز الهند وخشب الصندل والفانيليا.

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أسعار عطور ديور النسائية:

إليكم بعض أسعار أنواع عطور ديور النسائية في السوق المصري.

عطر DUNE من ديور يبلغ سعره حوالي 2800 جنيه.

عطر J’adore سعره 1627 جنيها.

عطر Dior Addict سعره 2700 جنيه.

عطر Pure poison سعره 2852 جنيها.

عطر Dolce Vita سعره 2539 جنيها.

عطر Miss Dior Absolutely Blooming سعره 2025 جنيها.

عطر Poison Girl سعره 1970 جنيها.

عطر دولتشي فيتا Dolce Vita سعره 2150 جنيها.