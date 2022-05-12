شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يمنع دخول 40 سائحا إسرائيليا بحوزتهم أدوات تستخدم فى طقوس يهودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت وسائل إعلام أردنية عن الصحافة الإسرائيلية أن الأردن منع دخول 40 سائحا إسرائيليا كانوا يحملون "أدوات تستخدم في طقوس وشعائر يهودية".

وأشارت المصادر الأردنية، إلى أن "السياح كانوا يحملون أوشحة وقبعات تستخدم في طقوس وشعائر يهودية".

وأوضحت، أنه "تم ضبط هذه الأدوات خلال تفتيش السلطات الأردنية حقائب السياح بالقرب من الحدود".

وقالت: "عندما عثر ضباط الأمن الجمركي على أغراض تستخدم في إقامة الشعائر اليهودية، تم إبلاغ السياح الإسرائيليين أنهم لا يستطيعون الدخول إلى الأردن مع هذه الأغراض".

من جهتها، أكدت المصادر العبرية، أنه "على أثر ذلك ألغى السياح الذين يحملون هذه الأغراض رحلتهم إلى الأردن".