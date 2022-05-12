احذر تناول هذا المنتج الغذائي ليلاً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تحتوي جبنة الكوراك على نسبة عالية من الكالسيوم للمساعدة في الحفاظ على صحة العظام والشعر والأسنان، كما تحتوي على فيتامين أ والذي يمكن أن يساعد في تعزيز البصر.



وكشفت أخصائية الغدد الصماء، زهرة بافلوفا، أن تناول جبن الكوارك في الليل، يمكن أن يؤدي إلى تورمات في الصباح.

وبحسب روسيا اليوم، قالت الطبيبة عبر قناتها على تطبيق تيليغرام إن "الكثير من الناس يلاحظون أنه بسبب جبن الكوارك الذي تناولوه في اليوم السابق، يشعرون بتورم ملحوظ في الصباح"، مشيرة إلى أن هذه التورمات "عادة ما تصيب الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا خاليا من الكربوهيدرات أو الملح".

وأشارت إلى أن هذا يرجع إلى حقيقة أن المنتج يحتوي على الكثير من الصوديوم الذي يحتجز المياه في الجسم.

وأوصت بالتوقف عن تناول منتجات الجبن وخاصة كعك الجبن المقلي قبل الذهاب إلى الفراش.

وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أن الطبق يمكن طهيه بالبخار واستبدال السكر بالستيفيا، مما يعود بفائدة أكبر على الجسم.

والكوراك هو جبن تقليدي دسم نباتي غير ناضج يتتبع أصله إلى البلدان الناطقة بالألمانية ودول أوروبا الشرقية.