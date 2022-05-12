شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على الطرق الطبيعية لتقليل مستوى الدهون الثلاثية في الجسم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يمكن أن يتأثر عدد من العوامل بسبب زيادة مستويات الدهون في الجسم؛ فبمجرد تناول الطعام، لا تعرف ما يحدث داخل الجسم. حيث يقوم الجسم في الواقع بتحويل السعرات الحرارية على شكل دهون ثلاثية وبالتالي يخزنها في شكل خلايا دهنية. ويمكن استخدام هذا لتوفير الطاقة في المرحلة اللاحقة. كما يمكن أن تؤثر مستويات الدهون الثلاثية في الجسم على أنواع مختلفة من سلاسل إمداد الطاقة. وهذا يؤدي إلى التأثير على قلبك مما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.



وفيما يلي بعض الإرشادات التي يمكن استخدامها لتقليل مستويات الدهون الثلاثية بالمليغرام، إضافة الى بعض الطرق الطبيعية لتقليل الدهون الثلاثية وتحسين الصحة، وذلك حسبما نشر موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص.

وحسب الموقع، تعد مستويات الدهون الثلاثية مهمة لتزويد الجسم بالطاقة. لكن وجود الكثير من الدهون الثلاثية قد يؤثر على قلبك ما قد يهدد حياتك.

وفيما يلي بعض العلاجات الطبيعية التي يمكنك استخدامها في حياتك اليومية لمنع هذه المحنة وتقليل الدهون الثلاثية.

1. حافظ على وزن صحي

وذلك عن طريق تفريغ السعرات الحرارية الزائدة عن حاجة الجسم؛ حيث يحول جسمك تلك السعرات الحرارية إلى دهون ثلاثية ويخزنها في شكل دهون.

ويعد الحصول على وزن صحي للجسم عن طريق التقليل من شكل السعرات الحرارية الزائدة طريقة فعالة، وفقًا لبعض الباحثين الذين أكدوا «حتى لو خسرت من 5 إلى 10% من دهون جسمك، فيمكن أن يقلل ذلك من خطر الإصابة بمستويات الدهون الثلاثية والنوبات القلبية».

2. الحد من تناول السكر

معظم الناس لديهم عادة أكل الحلوى بعد وجباتهم. لذا يجب ألا تستهلك أكثر من 200 سعرة حرارية من السكر المضاف يوميًا. ومع ذلك، في معظم الأسر الهندية، تعتبر الحلويات عاملاً بارزًا يمكن أن يؤثر على نظامهم الغذائي. ويمكن أن يتحول السكر الإضافي في نظامك الغذائي إلى دهون ثلاثية، ما قد يزيد من مستويات الدهون الثلاثية في الدم. إلى جانب ذلك، فهو يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

3. اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات

أفادت دراسات مختلفة سابقة أجريت لملاحظة مستويات الدهون الثلاثية بأنه يمكن أن يكون النظام الغذائي منخفض الدهون أو النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات مفيدًا جدًا في تقليل مستوى الدهون الثلاثية.

4. تناول المزيد من الألياف

تحتوي الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة على الألياف الغذائية بداخلها؛ حتى في المكسرات والبذور والحبوب والبقوليات. ويمكن أن يؤدي تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على الألياف لزيادة محتوى الدهون والسكر في الجسم. فإذا تناولت الحبوب عالية الألياف بوجبة الإفطار فقد يكون مفيدا بحوالى 50 %.

5. ممارسة التمارين بانتظام

عندما يقترن التمرين بفقدان الوزن فقد يكون مفيدًا جدًا بتقليل مستويات الدهون الثلاثية في الدم وكذلك التأثير عليها. يمكنك تضمين أنشطة مثل المشي والركض وركوب الدراجات في جدولك اليومي لتقليل مستويات الدهون الثلاثية. كما يمكن أن تساعد التمارين الرياضية المنتظمة طويلة الأمد.

6. تجنب الدهون المتحولة

الدهون غير المشبعة الصناعية هي نوع من الدهون التي تستخدم لزيادة مدة الصلاحية. وتوجد الدهون المتحولة بشكل أساسي في الأطعمة المصنعة. كما يمكن العثور عليها أيضًا بشكل شائع في العناصر التجارية والأصناف المقلية المتوفرة في السوق.

الأطعمة المصنوعة من الزيوت المهدرجة جزئيًا تحتوي على دهون متحولة. ويمكن العثور عليها أيضًا في بعض المنتجات الحيوانية الصغيرة.

وبسبب الخصائص الالتهابية العالية لها، تم ربط الدهون المتحولة بزيادة مستويات الدهون الثلاثية ومستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، ما قد يؤثر على قلبك. لذلك، من الضروري للغاية أن تقلل أي نوع من الدهون المتحولة التي تحتاجها لخفض مستويات الدهون الثلاثية في الدم.