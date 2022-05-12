المغرب وإسبانيا يتفقان على إعادة فتح الحدود في سبتة ومليلية

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس، أن مدريد والرباط اتفقتا على إعادة فتح حدودهما البرية في جيبي سبتة ومليلية "خلال الأيام المقبلة" بعد إغلاقها لمدة عامين.

وقال الباريس، الذي كان مشاركا في اجتماع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي بمراكش المغربية: "توصلنا إلى اتفاق نهائي لإعادة فتح الحدود البرية مع سبتة ومليلية خلال الأيام المقبلة"، من دون الإعلان عن الموعد المتفق عليه، وأضاف: "القرار اتخذ، لكن هناك جوانب عملية يجب حلها".

وأغلقت هذه المعابر الحدودية قبل عامين بسبب جائحة كورونا، لكنها ظلت مغلقة بعد ذلك في سياق أزمة دبلوماسية حادة بين الرباط ومدريد، قبل أن يعلن البلدان مطلع أبريل عن خارطة طريق لطي هذه الصفحة.

يأتي هذا الاتفاق في سياق استئناف التعاون بين البلدين، والذي أتاحه تغيير مدريد موقفها إزاء نزاع الصحراء لصالح الرباط منتصف مارس، بتأييدها مشروع الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب لحل هذا النزاع.

وهو الموقف الذي أنهى أزمة حادة اندلعت بسبب استضافة مدريد زعيم جبهة "البوليساريو"، المطالبة باستقلال الصحراء الغربية، إبراهيم غالي لتلقي العلاج.