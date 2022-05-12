شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غبار بالسعودية وطقس صافى بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية، كذلك على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ، و مكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة قد يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-35كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج إلى متوسط على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

البحرين

سيكون الطقس نهاراً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 33°م وهي أقل بـ2°م من يوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 28°م وهي مشابهة لليلة أمس.

الإمارات

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً على بعض المناطق، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً خاصة غرباً الرياح شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س.

الخليج العربي مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً غرباً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:33 والمد الثاني عند الساعة 23:32 والجزر الأول عند الساعة 16:17 الجزر الثاني عند 05:22.

بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:02 والمد الثاني عند الساعة 07:50 والجزر الاول عند الساعة 12:36 والجزر الثاني عند الساعة 01:37.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 35 25 70 35 دبي 36 25 70 30 الشارقة 37 23 75 25 عجمان 37 24 65 35 أم القيوين 38 22 75 25 رأس الخيمة 38 24 55 25 الفجيرة 39 30 60 15 العين 40 24 75 15 ليوا 41 25 45 10 الرويس 37 25 75 10 السلع 39 32 60 15 دلما 33 28 65 30 طنب الكبرى 33 27 80 40 طنب الصغرى 33 27 80 40 أبو موسى 33 27 80 40.