شكرا لقرائتكم خبر عن الانتخابات اللبنانية: 15 ألف موظف لهم حق التصويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق الخميس المرحلة الأولية للانتخابات النيابية اللبنانية بالداخل بتصويت الموظفين المكلفين بمهام في المرحلة الرئيسية في الانتخابات النيابية والتي تجري الأحد المقبل بجميع أنحاء لبنان، وذلك لمنعهم من مغادرة اللجان طوال يوم الانتخابات.

ويبلغ عدد الموظفين الذين لهم حق التصويت في الانتخابات غدًا 15ألف موظفًا يتولون مهام رئاسة لجان الاقتراع، بالإضافة إلى الكتبة في مختلف اللجان، وبينهم قطاع كبير من المدرسين والعاملين بالمدارس.

وأعلنت المديرية العامة للشئون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية اللبنانية، أن اقتراع الموظفين المكلفين كرؤساء أقلام وكتبة سيكون وفقًا لقيدهم في السجل المدني في مركز المنطقة التي يتبعون لها.

وخصصت وزارة الداخلية التي تتولى تنظيم العملية الانتخابية 44 لجنة انتخاب بمختلف المناطق في لبنان لتصويت الموظفين، وتأتي منطقة عكار على رأس المناطق ذات الكثافة التصويتية لانتخابات الموظفين حيث يحق لـ 1888 موظفًا التصويت في الانتخابات يليها بعلبك بـ 1722 موظفًا والشوف بـ 1207 موظفين والنبطية 1071 موظفًا.

وتم تجهيز لجان الاقتراع بكافة مستلزمات الانتخابات من صناديق اقتراع شفافة وأوراق التصويت والعوازل والأقلام وغير ذلك من التجهيزات لتنطلق الانتخابات من السابعة صباح غد الخميس وحتى السابعة مساء.

وأجريت خلال يومي الجمعة والأحد الماضيين انتخابات المغتربين على مرحلتين بنسبة مشاركة بلغت 63.05 % من بين قرابة 225 ألف مواطن لهم حق التصويت في 58 دولة على مستوى العالم.

وتجري الانتخابات النيابية في جميع أنحاء لبنان الأحد المقبل والتي يحق لقرابة 4 ملايين مواطن لبناني المشاركة فيها لانتخاب مجلس نواب جديد لمدة 4 سنوات يتألف من 128 نائبًا يتم اختيارهم من بين 718 مرشحًا يتنافسون على 103 قوائم انتخابية في 15 دائرة كبرى بها 26 دائرة صغرى على مستوى لبنان الذي يعتمد نظام الانتخابات بالقائمة النسبية فقط.

ويقوم كل مرشح باختيار قائمة انتخابية واحدة مع منح صوت تفضيلي لأحد المرشحين بدائرته الصغرى، ويتم الاحتكام لحاصل الأصوات التفضيلية لحسم فوز أحد المرشحين حال تساوي قائمتين في عدد الأصوات أو نسب المقاعد المخصصة لها.