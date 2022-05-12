عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شارب تبهر العالم بهاتف جديد.. مواصفات العملاق الاقتصادي Aquos Wish 2

الخميس 12 مايو 2022

الخليج 365

أطلقت شركة شارب هاتفها الذكي Aquos Wish 2 الجديد، الذي ينتمي إلى الفئة المتوسطة.



وأوضحت الشركة اليابانية أن الهاتف الجديد يمتاز بجسم مصنوع من البلاستيك المعاد تدويره بنسبة 35%، والذي يوفر حماية جيدة ضد الصدمات وأضرار الغبار.

ويظهر الهاتف الجديد بأبعاد 147×71×8.9 ملم، ويحتوي على بطارية سعة 3730 مللي أمبير ساعة، ويتم شحنها عبر منفذ USB-C. ويحتوي أيضا على مقبس سماعة رأس قياس 3.5 ملم.

ويشتمل الهاتف على شاشة قياس 5.7 بوصة، وبدقة وضوح 1520×720 بيكسل، بينما يبلغ معدل تحديث الصورة 60 هرتز، مع كاميرا رئيسية بدقة وضوح 13 ميجابيكسل وكاميرا أمامية بدقة وضوح 8 ميجابيكسل.

وينبض بداخل الهاتف المعالج Qualcomm Snapdragon 695 5G، مع وحدة رسوميات Qualcomm Adreno 619 ، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت يمكن توسيعها باستخدام بطاقة الذاكرة microSD.

ويعمل الهاتف الذكي Aquos Wish 2 الجديد بنظام التشغيل Android 12، ويتوفر بأربعة ألوان، هي الأبيض والرمادي والأزرق والمرجاني.

سكوتر من شارب

وفي مارس الماضي أعلنت شركة شارب عن إطلاق موديلين جديدين من السكوتر الكهربائي تحت اسم EM-KS1 و EM-KS2 بمدى سير يصل إلى 35 كلم وبنظام إضاءة مبتكر.

وأوضحت الشركة اليابانية أن الموديل EM-KS1 بوزن 14.5 كجم يعتمد على هيكل مصنوع من سبائك الألومنيوم والصلب، مع تدعيم من مكابح ABS.

ويولد المحرك قوة 35 وات ويعتمد على بطارية سعة 6.6 أمبير ساعة تصل إلى مدى السير 25 كلم. وتم تجهيز السكوتر الكهربائي بإطارات قياس 8.5 بوصة يتم كبحها ميكانيكيا وبآلية كهربائية إضافية.

أما الموديل EM-KS2 بوزن 18.8 كجم فيعتمد على بطارية سعة 10.4 أمبير ساعة تصل إلى مدى السير 35 كلم، مع إطارات هوائية قياس 10 بوصة.

وتم تصميم كلا الموديلين لحمل يصل إلى 120 كجم. ويمكن طي كلا الموديلين بسهولة للنقل والتخزين