شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تجمع 38 مليون دولار لمواجهة خطر تسرب نفطى غربى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الأمم المتحدة عن امتنانها للمانحين الذين ساهموا بنحو 38 مليون دولار أمريكي لدعم خطتها التشغيلية للتصدي لخطر الانسكاب النفطي من الناقلة المتهالكة "صافر" قبالة سواحل محافظة الحديدة (غربي اليمن).

وقالت الأمين العام المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خالدة بوزار، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نحن ممتنون للمانحين الذين ساهموا بسخاء بنحو 38 مليون دولار أمريكي في مؤتمر التعهدات اليوم لصالح (صافر).. مع التمويل الإضافي يمكننا اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ البحر الأحمر، حيث يمكن الاستمرار في استيراد المواد الغذائية. نأتي بالأمل للشعب اليمني".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش - في وقت سابق اليوم الأربعاء - إلى "دعم الجهود المبذولة لمنع كارثة بيئية وإنسانية قبالة سواحل اليمن".