شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تدين اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت تونس اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الغادر، أثناء تغطيتها لعملية اجتياح مدينة جنين.

واستنكرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بيان صادر مساء اليوم، هذه الجريمة التي تعكس مجدّدا إمعان القوة القائمة بالاحتلال في سياسة القتل الممنهج وانتهاك القانون الإنساني الدولي والتعدي السافر على حرية الإعلام ضاربة عرض الحائط بكافة القوانين والأعراف والمواثيق الدولية.

ودعت تونس المجموعة الدولية إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ولسياسة الإفلات من العقاب التي ما فتئت قوات الاحتلال تتحصن بها طيلة أربع وسبعين عاما (74) من الاحتلال.

وتابع البيان، أن حماية الصحفيين في مناطق النزاع مسؤولية دولية واجبة وموجبة للمحاسبة بمقتضى القانون الدولي الإنساني ولا يمكن الاستمرار بأي شكل من الأشكال في التعامل مع القضايا الدولية ذات الصلة بالعدوان والاحتلال وانتهاكات قانون الإنسان بانتقائية ومقاييس مختلفة، رحم الله الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة بواسع رحمته ورزق أهلها وذويها والشعب الفلسطيني الشقيق وكل صوت حر جميل الصبر والسلوان.

واختتم البيان قائلا،"لم يكن سهلا ربما" كما قالت إن "تغيّر الواقع" لكنها "كانت قادرة على إيصال ذلك الصوت إلى العالم".