شكرا لقرائتكم خبر عن وصول وفد الجامعة العربية إلى لبنان لمتابعة الانتخابات البرلمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل مساء اليوم الأربعاء وفد الجامعة العربية إلى لبنان لمتابعة الانتخابات البرلمانية، والمقررة في 15 مايو الجاري، برئاسة الأمين العام المساعد السفير أحمد رشيد خطابي.

وكانت الجامعة العربية قد قررت إيفاد بعثة برئاسة السفير أحمد رشيد خطابي، الامين العام المساعد، بجامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية في لبنان، وذلك تلبية للدعوة التي تلقاها الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط من وزير الداخلية والبلديات اللبناني.

ومن المقرر أن تجري البعثة سلسلة من اللقاءات مع الجهات المعنية بإعداد وتنظيم هذه الانتخابات بما فيها على الخصوص هيئة الإشراف على الانتخابات، والمجلس الدستوري، ووزارة الداخلية والبلديات، ووزارة الخارجية والمجتمع المدني.

كما تم وضع برنامج توزيع جغرافي لأعضاء البعثة في مختلف محافظات وأقضية لبنان لمراقبة مجريات عمليات الاقتراع والعد والفرز ورصد الاجواء الانتخابية في عدد من المراكز الانتخابية طبقاً للقواعد المتعارف عليها ومقتضيات السلوك المعمول بها في نطاق جامعة الدول العربية بشأن الالتزام بالنزاهة والمصداقية وواجب الحياد.

وستقوم البعثة بإصدار بيان تمهيدي حول هذه الانتخابات فور انتهائها من عملية المراقبة، على أن تقوم بإعداد تقريرها النهائي الذي سيرفع لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية متضمنا ملاحظاتها التفصيلية حول المهمة والتوصيات الخاصة بهذا الحدث الانتخابي في سياق مواكبة تطلعات الشعب اللبناني في اختيار ممثليه البالغ عددهم 128 نائباً في مجلس النواب بحسب أحكام دستور البلاد.

والجدير بالذكر، أن جامعة الدول العربية سبق وأن شاركت في مراقبة الانتخابات النيابية في لبنان. كما راكمت خبرة واسعة في المجال الرقابي الانتخابي، حيث قامت بمراقبة أزيد من 90 من الاستحقاقات الاستفتائية والرئاسية والبرلمانية في بلدان عربية وأجنبية عبر العالم.

ومن جانبه قال السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية اللبنانية إن المشاركة في مراقبة الانتخابات تأتي تجسيدًا للموقف التضامني المتواصل مع لبنان ومواكبة للانتخابات التشريعية المقررة الأحد المقبل واستجابة للدعوة التي تلقاها الأمين العام لجامعة الدول العربية من وزير الداخلية والبلديات في الحكومة اللبنانية.

وأكد خطابي أنه يتشرف برئاسة بعثة جامعة الدول العربية المكلفة بمراقبة مجريات هذا الاستحقاق الانتخابي الذي يكتسي أهمية خاصة ومفصلية في مسار العمل الوطني.

وأضاف أن الإدارة المكلفة بالانتخابات بالأمانة العامة عملت على تأمين مشاركة رقابية فاعلة من خلال الاطلاع على الأحكام الدستورية والأنظمة القانونية المعمول بها بالجمهورية اللبنانية ووضع خطة لرصد المناخ الانتخابي ومكونات ألوان الطيف السياسي والترتيبات المتخذة من طرف السلطات اللبنانية لإجراء الانتخابات لتمكين المواطنين من أداء واجبهم واختيار ممثليهم في مجلس النواب.

وأوضح أنه سيقوم بصفته رئيس البعثة باجراء مقابلات مع عدد من الشخصيات الحكومية فضلاً عن رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات ورئيس المجلس الدستوري والمنظمات الدولية المعنية بمراقبة هذا الحدث الانتخابي.

وأشار إلى أن البعثة ستنتشر في مختلف مناطق الجمهورية اللبنانية لمتابعة عمليات الاقتراع والعد والفرز وذلك لإعداد بيان تمهيدي يتضمن الملاحظات الجوهرية التي سيتم رصدها من مراقبي البعثة ميدانيًا سواء من حيث تقييم مستوى التنظيم والأداء أو آليات التصويت وتغطية المناخ الانتخابي بشكل عام، موضحًا أن البعثة سترفع تقريرًا شاملاً للأمين العام لجامعة الدول العربية يتضمن الملاحظات والتوصيات التي ستتوصل إليها بعثة المراقبة في ضوء رصدها لمجريات الأمور.