شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر.. ضبط 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية و86 مهاجرا غير شرعى خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الجزائرى ضبط 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، و82 مهاجرا غير شرعى، في عمليات عسكرية على مستوى الأراضي الجزائرية خلال أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية ،فى بيان لها اليوم /الأربعاء/، أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو الجاري، من ضبط 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، في عمليات عسكرية منفصلة عبر عدد من الولايات الجزائرية.



وبحسب البيان، نجحت وحدات الجيش الجزائرى فى ضبط 34 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تُقدر بأكثر من 3 أطنان، وأكثر من 73 ألف قرص مخدر.

من جهة أخرى، نجح الجيش الجزائرى فى ضبط 178 شخصا لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الذهب، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في التنقيب على هذا المعدن النفيس.



وفي سياق آخر، تمكنت قوات حرس السواحل الجزائرية من القبض على 86 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.