شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: 63% نسبة مشاركة المغتربين فى الانتخابات النيابية بمرحلتيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبنانى القاضى بسام مولوى، أن نسبة المشاركة في انتخابات المغتربين بمرحلتيها بلغت 63.05 % وذلك في الانتخابات التى أجريت يومى الجمعة والأحد الماضيين في 58 دولة على مستوى العالم.

وأكد مولوى، فى تصريحات تلفزيونية، مساء اليوم الأربعاء، أنه تسلم النسب الرسمية لمشاركة اللبنانيين في العملية الانتخابية بالخارج معتبرا أن نسبة الاقتراع جيدة وموزعه على كل المناطق.



وأشار إلى أن الدوائر ذات الغالبية المسيحية شهدت الإقبال الأكبر بين المغتربين، موضحا أن الوزارة لم تتسلم محاضر انتخابات من وزارة الخارجية، مؤكدا أنها تصل إلى مصرف لبنان لتخزينها وفتحها أثناء الفرز.



وأجريت الانتخابات النيابية بالخارج يوم الجمعة الماضي في 10 دول من بينها مصر وهي الدول التي تعتمد يوم الجمعة إجازة أسبوعية، حيث بلغت نسبة المشاركة حوالي 59 % من بين 30929 مغتربا كان لهم حق التصويت، فيما أجريت الانتخابات يوم الأحد الماضي في 48 دولة تعتمد هذا اليوم إجازة أسبوعية والتي كان لأكثر من 194 ألف لبنانيا حق المشاركة فيها.



وتجري الانتخابات النيابية في الداخل بعد غد الأحد في جميع أنحاء لبنان لانتخاب مجلس نواب جديد لمدة 4 سنوات يتألف من 128 نائبا يتم اختيارهم من بين 718 مرشحا يتنافسون على 103 قوائم انتخابية في 15 دائرة كبرى بها 26 دائرة صغرى على مستوى لبنان الذي يعتمد نظام الانتخابات بالقائمة النسبية فقط.



ويقوم كل مرشح باختيار قائمة انتخابية واحدة مع منح صوت تفضيلي لأحد المرشحين بدائرته الصغرى حيث يتم الاحتكام لحاصل الأصوات التفضيلية لحسم فوز أحد المرشحين حال تساوي قائمتين في عدد الأصوات أو نسب المقاعد المخصصة لها.