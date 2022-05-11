شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفى الفلسطينى على سمودى: قوات الاحتلال قتلت شيرين أبو عاقلة برصاص متفجر ودم بارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الصحفى الفلسطينى على سمودى، قوات الاحتلال الإسرائيلى تعمدت إطلاق النار عليه وعلى زميلته الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وفى المواقع التى لا يغطيها الواقى من الرصاص، وتابع:"أرادوا إطلاق النار علينا كرسالة تهديد للصحفيين كونهم يخططون لعملية اجتياح كبيرة للمخيم وارتكاب جريمة كبيرة".

وأضاف "سمودى" خلال لقاء له عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أن قوات الاحتلال قتلت الزميلة شيرين أبو عاقلة بدم بارد، وتابع: "قتلوها بدم بارد وأطلقوا الرصاص على رأسها بشكل مباشر برصاص متفجر".

ولفت "سمودى" إلى أنه بخير الآن وحالته الصحية مستقرة بعد نقله إلى المستشفى، وتابع: "كنت محظوظ عندما استدرت للخلف كون الأطباء قالوا لى أن الرصاصة اخترقت جسدى وخرجت منه ولكنها كانت قريبة من القلب".