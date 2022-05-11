شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة إقليم كردستان تعلن إجراء الانتخابات فى موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، عن إجراء الانتخابات فى موعدها، فيما أكدت استمرار التفاوض مع بغداد.

وقال رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزانى - فى تصريح، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - : "إن الانتخابات فى إقليم كردستان يجب أن تجرى بموعدها"، مشددًا على "ضرورة الالتزام بالعملية الديمقراطى وعلى الأحزاب الالتزام بذلك". وأضاف أن هنالك بعض الواردات الداخلية غير النفطية ومنها الرسومات والضرائب والمعابر لا تصل بشكل كامل إلى الإقليم.

يذكرأن، أكد المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقى صباح النعمان أن إقليم كردستان لم ولن يشكل ملاذًا آمنًا للعناصر الإرهابية.

وقال النعمان -فى تصريح خاص لقناة الإخبارية العراقية، إنه خلال العام الجارى نجحنا في إلقاء القبض على الكثير من العناصر الإرهابية فى إقليم كردستان. وأضاف المتحدث العراقي أن عمليات أمنية مشتركة بين جهازى مكافحة الإرهاب فى بغداد والإقليم ستنطلق قريبا للقضاء على بقايا تنظيم "داعش".

وفى وقت سابق، كشفت مصادر أمنية عراقية، عن عمليات أمنية مرتقبة بالتنسيق والتعاون بين بغداد وحكومة إقليم كردستان، للإطاحة بالعناصر الإرهابية وضرب أوكارهم فى المناطق الحدودية.