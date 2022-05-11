شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول روسى: المغرب الشريك التجارى الثالث لروسيا بين الدول الإفريقية بعد مصر والجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ممثل روسيا التجارى فى المغرب أرتيم تسينامدز جفريشفيلى، اليوم الأربعاء ، أن المملكة المغربية تبقى الشريك التجارى الثالث لروسيا الاتحادية بين دول القارة الإفريقية بعد مصر والجزائر.

وأضاف الممثل التجارى - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - إن حجم التبادل التجارى بين روسيا والمملكة زاد في الفترة من يناير إلى فبراير 2022 بنحو 50% ، ويرجع ذلك إلى زيادة المعروض من منتجات اللحوم الروسية، والأمونيا، والفحم، وكذلك بدء توريد المنتجات شبه المصنعة الروسية من الحديد أو الفولاذ غير المسبوك، فيما زادت الواردات من المغرب أيضا بنسبة 36%، ويرجع ذلك إلى نمو صادرات الحمضيات المغربية (بنسبة 52%) ، لذلك وبشكل عام، ارتفع حجم التبادل التجاري (الروسي - المغربي) في الفترة من يناير إلى فبراير بنحو 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وأوضح الممثل التجاري أن شركات تصدير الحبوب الروسية تنشط تقليديا في اتجاه المغرب، لأنها من بين الدول الرائدة في استيراد القمح، لذلك يعتقد أن يزداد الطلب المغربي على الحبوب الروسية.