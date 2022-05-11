شكرا لقرائتكم خبر عن تونس.. انتشال 3 جثث وإنقاذ 248 آخرين أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية التونسية، انتشال 3 جثث لمجتازين أفارقة وإنقاذ 248 شخصًا من جنسيات أفريقية مختلفة من بينهم 8 أشخاص يحملون الجنسية التونسية تعرض مركبهم للغرق أثناء محاولتهم التسلل بطريقة غير شرعية عن طريق الحدود البحرية.

وذكر بيان صادر، اليوم الأربعاء، عن الداخلية التونسية أنه تم انتشال جثث 3 أشخاص يحملون جنسيات أفريقية بعد تعرض مركبهم للغرق بسواحل العوابد حبنيانة، فضلاً عن إنقاذ 248 شخصًا من بينهم 8 تونسيين وحجز 4 مراكب و3 محركات بحرية.

وأشار البيان إلى أن وحدات الحرس الوطني بمدينة صفاقس تمكنت أيضًا من إحباط 10 عمليات هجرة غير شرعية، وتم إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأن هذه الوقائع.

من ناحية أخرى، نشرت الجريدة الرسمية التونسية (الرائد الرسمي) أمرًا رئاسيًا بتشكيل أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وأوضحت الجريدة الرسمية التونسية أن إصدار الأمر الرئاسي يأتي بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية، وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 44 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 وبالقانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013 وبالمرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أبريل 2022 وخاصة الفصلين 5 و6 منه.