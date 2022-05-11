شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من "أوابك" يزور المعهد العربى للتخطيط لبحث تعزيز سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار تعزيز التعاون بين منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) والمؤسسات العربية والإقليمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، قام اليوم الأربعاء، وفداً من الأمانة العامة لمنظمة (أوابك) برئاسة الأمين العام علي سبت بن سبت، بزيارة للمعهد العربي للتخطيط.

كان في استقبال الوفد الدكتور بدر عثمان مال الله، مدير عام المعهد، الذى رحب بوفد الأمانة العامة لمنظمة أوابك، وأوضح بأن المعهد على استعداد تام لتوطيد التعاون مع المنظمة في العديد من الأنشطة ذات الاهتمام المشترك وخاصة في مجال التدريب والمشاركة في تنظيم الندوات والمؤتمرات التي تتناول المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين المؤسستين.

ومن جانبه، ثمن بن سبت عالياً الدور الكبير الذى يقوم به المعهد في مجال التدريب وتقديم الاستشارات الفنية للعديد من الدول والمؤسسات العربية، وأكد حرص المنظمة على إتخاذ الخطوات الفعلية التي من شأنها تعظيم الاستفادة من أنشطة المعهد كعقد الدورات التدريبية للدول الأعضاء في المنظمة في المجالات الاقتصادية المتنوعة.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تناط بها مهام دراسة سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين المؤسستين بما يعود بالنفع على الجميع.