شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة رانيا ناعية شيرين أبو عاقلة: قتلها اغتيال لمبادئ الحقيقة والعدالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الملكة رانيا العبد الله عقيلة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، بعد أن استهدفتها نيران قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وقالت الملكة رانيا عبر تويتر: "خاطرت الصحفية شيرين أبو عاقلة بحياتها مراراً لنقل قصص الشعب الفلسطيني ومعاناته، قتلها هو اغتيال لمبادئ الحقيقة والعدالة، لكن لا يمكن للرصاص أن يقتل القضية وإيمان الناس بها.. رحمك الله وألهم عائلتك الصبر والسلوان".

وشيع عشرات المواطنين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في مخيم جنين، وذلك بعد استشهادها برصاص قناص إسرائيلى صباح اليوم الأربعاء.



الملكة رانيا

وقال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، إن اغتيال الزميلة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، جريمة بشعة نكراء ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلى وهى مجزرة بحق كل الصحفيين الفلسطينيين.

وأضاف أبو بكر فى حديث للإذاعة الرسمية الفلسطينية: "قوات الاحتلال ارتكبت هذه الجريمة بقرار رسمى احتلالى كما ارتكبت كل جرائمها بقرار رسمى ضد الصحفيين الفلسطينيين".

وتابع: "شيرين هي الصحفية الـ55 التى تستشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلى منذ العام 2000 وحتى اليوم".