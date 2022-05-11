شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اللبنانية: التصويت في الانتخابات النيابية واجب لا يجوز الامتناع عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن التصويت في يوم الانتخاب حق وواجب لا يجوز الامتناع عنه أو التردد في القيام به، مشددا على أن مسئولية المواطنين بالدرجة الأولى أن يختاروا من يريدون أن يمثلهم ويحمل تطلعاتهم، معتبرا أن الانتخاب هو المعبر الطبيعي للتغيير الذي يريده اللبنانيون بغض النظر عن الأشخاص والانتماءات.

ودعا ميقاتي ،في تصريحات له اليوم بالسراي الحكومي، اللبنانيين إلى الإقبال على الاقتراع، داعيا لأن يكون يوم الانتخاب محطة أساسية في مسار الديمقراطية من أجل مستقبل لبنان واللبنانيين.

وقال ميقاتي إن اللبنانيين على مختلف الأراضي اللبنانية مدعوون يوم الأحد المقبل للمشاركة في الانتخابات النيابية، بعد جولتين انتخابيتين تمتا بنجاح الأسبوع الماضي للمغتربين مؤكدا أنهما شكلتا خطوة أساسية في تعزيز الترابط بين اللبنانيين المغتربين وبين وطنهم.

وشدد على أن الحكومة اتخذت عبر وزارة الداخلية كل الاجراءات الكفيلة بتأمين سلامة الاقتراع وحرية الناخب، معتبرا أن الدور الأساسي يبقى على المواطنين عبر الإقبال على الصناديق والإدلاء بأصواتهم، لكي يكون اقتراعهم ترجمة عملية لآرائهم وتطلعاتهم.

وتجري الانتخابات النيابية بنظام القائمة النسبية يوم الأحد المقبل في 15 دائرة كبرى تضم 26 دائرة صغرى بجميع أنحاء لبنان ويتنافس فيها حوالي 718 مرشحا ضمن 103 قوائم انتخابية.