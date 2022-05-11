شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يدين القصف الإيراني على أربيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، القصفَ الإيراني الذي طال عدداً من المواقع في منطقة سيدكان في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "إن حكومةُ العراق تدين القصفَ الإيراني الذي طال عدداً من المواقع في منطقة سيدكان في أربيل .

وجددت الوزارة التأكيد في بيانها على المضمون الدستوريّ، أن لا تُستخدم الأراضي العراقيّة مقراً أو ممراً لتهديد أمن دول الجوار، مشددة على أهمية اللجوء للحوار واستدامته لمواجهة التحديّات خاصة الأمنيّة منها، وبما يحفظ سيادة العراق و يعززُ أمن واستقرار المنطقة".

وتعرض مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في وقت سابق اليوم، لقصف إيراني بالطائرات المسيرة في ناحية سميلان التابعة لقضاء جومان بأربيل.