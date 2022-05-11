شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد "داعش" بمراكش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت، اليوم الأربعاء، بمدينة مراكش بالمغرب أعمال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد "داعش"، وهو الاجتماع الذي سيبحث تطور التهديدات الإرهابية خصوصا في قارة إفريقيا.

وافتتحت أعمال الاجتماع باستقبال وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة لرؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع، والتي يتجاوز عددها 80 وفدا ضمنهم ما يزيد عن 50 وزير ووزير منتدب.

ويأتي تنظيم الاجتماع المشترك بمراكش بدعوة مشتركة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية ، أنطوني بلينكن.

ويهدف التحالف الدولي ضد "داعش" أساسا إلى القضاء التام على "داعش"، إضافة إلى ترسيخ نظام إيكولوجي ديبلوماسي وعسكري أوسع لمكافحة الإرهاب، وتكييف استراتيجيات مكافحة الإرهاب مع خصوصية كل دولة من الدول الأعضاء، التي تبقى مسؤوليتها أساسية في الدفاع عن أراضيها ضد التهديدات الإرهابية.