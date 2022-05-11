دراسة: الألياف في الطعام تحمي من البكتريا المقاومة للمضاد الحيوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت دراسة أمريكية جديدة أن البالغين الذين يتناولون نظاماً غذائياً غنياً بالألياف، تقل لديهم الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية في أمعائهم. وتدعو هذه النتائج إلى استخدام النظام الغذائي لمكافحة الجراثيم المقاومة للأدوية.



وحسب دراسة لوزارة الزراعة الأمريكية، تبين أن تناول ما لا يقل عن 8 إلى 10 غرامات من الألياف القابلة للذوبان يومياً، يقلل عدد الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية الشائعة مثل تتراسيكلين، وأمينوغليكوزيد.

ووفقاً لموقع "ساينس دايلي"، أوصت الدراسة بالنظام الغذائي المتنوع، وشددت على أن ذلك لا يعني النظام الغذائي الغربي، ولكن تنويع الأطعمة بشكل كبير.

وقالت دانييل ليماي، عالمة الأحياء الجزيئية والمشرفة على الدراسة: "بحثنا ارتباطات محددة لمستوى جينات مقاومة المضادات الحيوية في ميكروبات الأمعاء البشرية مع الألياف والبروتين الحيواني في وجبات البالغين".

وأضافت "وجد فريق البحث أن كمية البروتين الحيواني في النظام الغذائي لم تكن مؤشراً رئيسياً على زيادة مستوى هذه الجينات، وتبين أن الارتباط هو انخفاض هذه الجينات المقاومة كلما زادت الألياف القابلة للذوبان".

وتوجد الألياف القابلة للذوبان في الحبوب مثل الشعير، والشوفان، والبقوليات، مثل الفول، والعدس، والبازلاء، وبذور الشيا والمكسرات، وبعض الفواكه والخضروات، مثل الجزر، والتوت، والخرشوف، والبروكلي، والقرع.