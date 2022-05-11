شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: مليشيا قسد تختطف 13 شخصا بقرية المخلط شمال الرقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا) اختطاف مليشيا قسد 13 شخصا بينهم طفلان، بعد مداهمة قرية المخلط الواقعة شمال الرقة.



وذكرت مصادر محلية - في تصريح للوكالة الأنباء السورية، اليوم /الأربعاء/- أن مجموعات مسلحة من ميليشيا (قسد) اقتحمت قرية المخلط على الطريق الدولية "أم فور"، وخطفت 13 مدنياً بينهم طفلان على خلفية منع أحد المواطنين عمال حفر الأنفاق التابعين للميليشيا بالحفر تحت منازل القرية، موضحين أن المسلحين اعتدوا بالضرب على الأهالي بينهم كبار في السن.