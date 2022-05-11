شكرا لقرائتكم خبر عن كتلة فتح البرلمانية تنعى الشهيدة شيرين أبو عاقلة وتدعو لتقديم الجناة للعدالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت كتلة "فتح "البرلمانية برئاسة النائب محمد دحلان، الشهيدة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التي اغتالتها صباح اليوم الأربعاء، قوات الاحتلال بدم بارد؛ أثناء قيامها بواجبها الصحفي في تغطية أحداث مخيم جنين، وهى ترتدى شارة الصحافة.

وأعربت كتلة "فتح" في بيان لها عن حزنها الشديد لفقد هذه الفارسة الإعلامية، مؤكدة أن هذه الجريمة النكراء ليست الأولى بحق الصحفيين الفلسطينيين، ولن تكون الأخيرة! طالما أن الجاني لا يتلقى عقابه على مثل هذه الجرائم، التي يرتكبها بحق الأبرياء والمحميين وفق القانون الدولي واتفاقات جنيف.

وشددت الكتلة على ضرورة فتح تحقيق في هذه الجريمة البشعة، وتقديم الجناة للعدالة، داعية كافة الجهات المعنية القيام بواجبها حتى لا يذهب دم الشهيدة شيرين وزملائها هدرا ويبقى الجاني دون رادع أو عقاب.